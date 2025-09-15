PODCAST CANLI YAYIN

Afyonkarahisar’da midibüs devrildi: 12 yaralı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde yolcu taşıyan belediyeye ait midibüs, kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan belediyeye ait midibüsün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Kaza, İscehisar ilçe girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu midibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Samsun'da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

