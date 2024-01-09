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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:18 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 09:27

İZLE | Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı. Saldırı sonrası soruşturma başlatıldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve bakanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Saldırıdan bir hafta önce X platformunda "Muhalif Gençlik" isimli hesabın yaptığı provokatif paylaşım ise dikkat çekti. Öte yandan bıçaklı saldırının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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