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Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yaşı kutlanıyor... Şanlıurfa’daki törende Mehmetçikten Kuran tilaveti

Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yaşı kutlanıyor... Şanlıurfa’daki törende Mehmetçikten Kuran tilaveti

Kara Kuvvetleri Komutanlığının 2235’inci yaşı ülke sathında kutlanıyor. Şanlıurfa’daki etkinliklerde maneviyat öne çıktı. Sivil protokolün katıldığı törende bir asker Kuran okudu. Bakara Suresi’nin şehitlerin ölümsüzlüğünü anlatan 154’üncü ayeti Mehmetçiğin tilavetiyle yankılandı. Sabredenlere Allah’ın rahmetini müjdeleyen ayetlerin ardından eller semaya açıldı. Yapılan duada dinin ve devletin bekasını hedef alan her türlü düşmana karşı korunma niyaz edilerek anne babalar ile müminler için af istendi.

Programda konuşan 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Durmuş, "Bu özel günde devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra müzik dinletisinin ardından tören geçişi yapıldı, stantlar gezildi.

Şanlıurfa'nın kurtuluşunda tarihi önemi bulunan Külaflı Tepe'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, komandolar sızma hareketi yaparak Komando Marşı'nı okudu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

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