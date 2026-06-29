Kara Kuvvetlerinin 2235’inci yaşı kutlanıyor... Şanlıurfa’daki törende Mehmetçikten Kuran tilaveti

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 16:19 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 16:20

Programda konuşan 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Durmuş, "Bu özel günde devletimizin kurucusu ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şanlı tarihimiz boyunca bütün varlığını ortaya koyarak bu toprakları bize vatan yapan, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Daha sonra müzik dinletisinin ardından tören geçişi yapıldı, stantlar gezildi.

Şanlıurfa'nın kurtuluşunda tarihi önemi bulunan Külaflı Tepe'de devam eden programda, Kur'an-ı Kerim okundu, komandolar sızma hareketi yaparak Komando Marşı'nı okudu.