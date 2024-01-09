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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024, 11:06 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2024, 11:11

Fatih Camisi'nde kanlı provokasyonun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı!

Son günlerde özellikle İslam'ı ve Müslümanları hedef alan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Kirli provokasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cemaatin zanlıyı olay yerinden uzaklaştırdığı ve yaralı imamın yardım istediği görülüyor. A Haber canlı yayınında AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un bugün Fatih Camii ve çevresinde yaptığı ziyaretlerin ardından böyle bir saldırının yaşanmasının tesadüf olmadığını belirten Gazeteci Gaffar Yakınca, Mossad'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektirmek için Türkiye'deki casusları kullandığına dikkat çekti. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta bir vatandaş, "Siz Arap sevicisiniz" diyen bir şahsın yumruklu saldırısına uğramıştı. Peki, toplumsal fay hatlarını kim tetikliyor? Geçtiğimiz hafta yaşanan yumruklu saldırının ardından Fatih Camisi'nde yaşanan provokasyonla ne amaçlanıyor? İşte Fatih'teki saldırının perde arkasında yaşananlar.

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