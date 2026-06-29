Sözde komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı

Giriş Tarihi: 29 Haziran 2026 15:02 Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2026 15:07

Sözde komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler sonrası soruşturma başlatıldı.



GÖKTAŞ'IN KULLANDIĞI İFADELER TEPKİ TOPLADI



Göktaş'ın stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki topladı. Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleriyle de gündeme gelen Göktaş'ın bu kez İslam'ın kutsal değerlerini hedef aldığı belirtilen ifadeleri, sosyal medyada tepki konusu oldu.

TEPKİLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Sahnede Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, söz konusu ifadelerin milyonlarca Müslümanın inançlarına yönelik saygısızlık içerdiğini belirtti.



Gelen tepkilerin ardından Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı.

YURT DIŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Göktaş, sosyal medya hesabından yurt dışında olduğunu açıkladı. Gösterinin internet üzerinden yayımlanmasına paralel tarihlerde yurt dışına çıktığı anlaşılan Göktaş, "Merhabalar, bütün yıl hayal ettiğim gibi turnem ve kurgu biter bitmez arkadaşlarımın yanına 3 tişört 3 boxerla tatile geldim. bilmiyorum seyahat etmem ayıp bir şey mi ama istihbarat haberi gibi paylaşanlar 22 haziran'da yüklü bir bedelli askerlik ücreti ödediğimi de görürler, uzun yıllar ülkede olacağım. Türkiye'de olmamı gerektiren bir durum olursa ilk uçakla döneceğim, tişört sayısı zorluyor." ifadelerini kullandı.







KUTSAL DEĞERLERİ HEDEF ALDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarıyla daha önce de tartışmaların odağında yer alan Göktaş'ın, bu kez Kur'an-ı Kerim'e ilişkin ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olduğu görüldü. Tepki gösteren kullanıcılar, kutsal değerlere yönelik söylemlerin mizah kisvesi altında meşrulaştırılamayacağını dile getirdi.







KAMUOYUNDAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, dini değerlere yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadelerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşü öne çıktı. Çok sayıda kullanıcı, yetkililerin gerekli hukuki adımları atmasını isterken, inançlara yönelik hakaretlere ilişkin cezaların artırılması ve daha kapsamlı yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kamuoyunda yükselen tepkilerde, kutsal değerlere yönelik benzer söylemlerin tekrar etmemesi için caydırıcı düzenlemelerin yapılması gerektiği yönündeki talepler de dikkat çekti.