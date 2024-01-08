▶️ Fatih Camii imamı cami içerisinde bıçaklı saldırıya uğradı!

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ö.S. isimli bir şahıs, yatsı namazı öncesinde Fatih Camisi'nde slogan atarak huzursuzluk çıkardı.
Sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
NAMAZ SONRASI İMAM ODASINA GİRDİ
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.