PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024, 20:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2024, 21:16

▶️ Fatih Camii imamı cami içerisinde bıçaklı saldırıya uğradı!

Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan Ö.S. gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ö.S. isimli bir şahıs, yatsı namazı öncesinde Fatih Camisi'nde slogan atarak huzursuzluk çıkardı.

Sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

NAMAZ SONRASI İMAM ODASINA GİRDİ

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

SIRADAKİ VİDEO
🚦 İstanbul'da trafik kilitlendi! Yoğunluk haritası renk değiştirdi
08.01.2024Pazartesi
▶️ Denizli'de eğlence mekanı önünde 'pompalı' dehşet kamerada!
08.01.2024Pazartesi
❄️Meteoroloji hava raporunu yayımladı! İstanbul'da ne zaman kar yağacak?
08.01.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Emekliye refah payı ne olacak? En düşük SSK ve Bağ-Kur Emeklinin maaşı ne olacak? İşte detaylar… 02:47
Emekliye refah payı ne olacak?
08.01.2024Pazartesi
MasterChef All Star’ın şampiyonu belli oldu! 02:02
MasterChef All Star'ın şampiyonu belli oldu!
08.01.2024Pazartesi
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum vatandaşlara çorba dağıttı: Bizi hep sokakta göreceksiniz! 04:22
"Bizi hep sokakta göreceksiniz!"
08.01.2024Pazartesi
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı 02:18
Devrim Özkan ile Galatasaraylı Lucas Torreira ayrıldı
08.01.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA