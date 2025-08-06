İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’e ulaştı
İstanbul’da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 67’ye ulaştı. D-100 Karayolu’nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Yaşanan yoğunluk Yenibosna E-5 Karayolu mevkiinde görüntülendi.