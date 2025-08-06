İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 67’e ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı. Yaşanan yoğunluk Yenibosna E-5 Karayolu mevkiinde görüntülendi.

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