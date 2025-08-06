Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, Kekliktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki, plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada 4'ü ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.