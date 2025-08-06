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Sivas’ta kaymakam Esad Mücahit Eskimez kazadan döndü: Makam aracı devrildi!

Sivas’ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, makam aracıyla yaptığı kazada hafif yaralandı. Devrilen araçtan kendi imkânlarıyla çıktı.

Sivas'ın Ulaş ilçesi Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez (29), geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Kapukaya köyü dönüş yolunda meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez'in içinde bulunduğu, H.S. yönetimindeki 58 AA 116 plakalı makam aracı, Çavdar Köyü Muhtarı Vural Yıldız'ın kullandığı 34 GOA 291 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kaymakam Eskimez'in içinde bulunduğu makam aracı ters döndü.

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Kaymakam Eskimez, ilk olarak Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Kaymakam Eskimez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Makam aracının sürücüsü H.S. ve diğer araç sürücüsü Vural Yıldız kazayı yara almadan atlattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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