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İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı!

İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı!

11.04.2020 23:53

İstanbul Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. 2 polis yaralanırken saldırgan da yaralı olarak yakalandı.


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