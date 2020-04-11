İstanbul Beyoğlu'nda Piyalepaşa Bulvarı'nda görevli polis memurlarına silahlı saldırı gerçekleştirildi. 2 polis yaralanırken saldırgan da yaralı olarak yakalandı.
İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı!11.04.2020 23:53
- İstanbul Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı!
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