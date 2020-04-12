Sokağa çıkma yasağına uymayan gençlerin polis korkusu! Doğalgaz aracını polis sanıp kaçtılar | VİDEO 12.04.2020 10:42

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağında uymayan bir grup genç, doğal gaz dağıtım firmasının aracını polis sanarak kaçmaya başladı. Arkalarına bile bakmadan koşan gençlerin kaydedilen o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Olay, Kocaeli'nin Dilovası Mahallesi Diliskelesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki bir grup genç, sokakta gezerken doğal gaz dağıtım firmasına ait aracı gördü. Aracı polis aracına benzeten gençler, panikle koşmaya başladı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü ilgiyle izlendi.