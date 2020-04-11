Vefa grupları ev ev ekmek dağıtımına başladı

Son dakika haberine göre koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde getirilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından "Vefa grupları" tarafından evlere ekmek dağıtımı başladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından 11-12 Nisan tariflerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grupları" karşılamaya başladı.
BAKANLIK DUYURMUŞTU
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi.
Ankara ve İstanbul'da pek çok bölgede ekmek dağıtımı sürüyor.
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