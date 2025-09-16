Iğdır’da Türk ve Azerbaycan plakalı araçlar çarpıştı: 6 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen noktada Türk ve Azerbaycan plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çevre Yolu kavşağında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yüksek hızla çarpışan araçlardan biri şarampole savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Tuzluca ve Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yolun tek şeritten kullanılması nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.