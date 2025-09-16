İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, mahalleyi yasa boğdu. Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta ilerleyen 34 LDM 838 plakalı servis minibüsü, yol üzerinde yürüyen anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikili aracın altında kaldı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Oğlum nerede?" feryadı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerde yaralı halde yatan annenin sürekli "Oğlum nerede?" diye haykırması, çevrede bulunanları gözyaşına boğdu. O anlar mahallede derin bir sessizlik ve büyük bir üzüntü yarattı.

Sürücü gözaltında

Kazaya neden olan servis minibüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs detaylı inceleme için çekiciyle otoparka kaldırıldı.