PODCAST CANLI YAYIN

Esenyurt’ta servis dehşeti: Anne-oğula çarpan minibüs can aldı | Anneden yürek yakan feryat ''Oğlum nerede''

Esenyurt’ta bir servis minibüsü anne ve oğluna çarptı. Küçük çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan annenin “Oğlum nerede?” feryadı yürekleri dağladı.

İstanbul Esenyurt'ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, mahalleyi yasa boğdu. Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak'ta ilerleyen 34 LDM 838 plakalı servis minibüsü, yol üzerinde yürüyen anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikili aracın altında kaldı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybetti

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Oğlum nerede?" feryadı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, yerde yaralı halde yatan annenin sürekli "Oğlum nerede?" diye haykırması, çevrede bulunanları gözyaşına boğdu. O anlar mahallede derin bir sessizlik ve büyük bir üzüntü yarattı.

Sürücü gözaltında

Kazaya neden olan servis minibüsünün sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs detaylı inceleme için çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle