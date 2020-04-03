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İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Corona virüs salgını 1956 yapımı

İbn-i Sina'nın salgın dönemi tavsiyeleri! Corona virüs salgını 1956 yapımı "Avicenna - İbn-i Sina" filmini hatırlattı

03.04.2020 12:55

Koronavirüs salgınının dünyayı tehdit ettiği şu günlerde Rusça konuşan ülkelerde eski bir Sovyet filmi yeniden gündemde. Sosyal medyada trendler arasına da giren ve orijinal adı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" olan 1957 yapımı filmde, İbn-i Sina'nın salgın karşısında aldığı önlemlerden kesitler sunuluyor. 1956 yapımı Sovyet filmi filminde bakın hangi tavsiyeler nasıl aktarılıyor...


Koronavirüs salgınının dünyayı tehdit ettiği şu günlerde Rusça konuşan ülkelerde eski bir Sovyet filmi yeniden gündemde. Sosyal medyada trendler arasına da giren ve orijinal adı "Avicenna" yani "İbn-i Sina" olan 1957 yapımı filmde, İbn-i Sina'nın salgın karşısında aldığı önlemlerden kesitler sunuluyor. 1956 yapımı Sovyet filmi filminde bakın hangi tavsiyeler nasıl aktarılıyor...

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