Son depremler: Van'ın Tuşba ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem 03.04.2020 09:36

Gelen son dakika haberine göre, saat 08.44'te Van'ın Tuşba ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 4.7 olarak açıklarken, çok sayıda vatandaş sosyal medyadan depremi hissettiğini yazdı. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. İşte son depremler.

Van'ın Tuşba ilçesinde sabah saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.



CAN VE MAL KAYBI VAR MI?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Tuşba ilçesi Çolpan Mahallesi yakınları olarak saptadığı deprem, saat 08.44'te meydana geldi. Yerin, 12.99 kilometre derinliğinde olan deprem, Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Tuşba'nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.



