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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın evlere teslimi başladı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın evlere teslimi başladı!

03.04.2020 13:02

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL’lik sosyal yardımın, PTT aracılığıyla ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1000 TL'lik sosyal yardımın, ailelere evlerinde teslim edilmeye başlandığını duyurdu.

Sabah saatlerinden itibaren yardım alacak olan ailelerin evlerine giden ekipler, kendilerine teslim edilen zarflar eşliğinde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'yi teslim etti.

Ekipler, "PTT'den geliyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın talimatı ile bundan sonra ödemeleri konutlarınızda gerçekleştireceğiz. İlgili emniyet müdürlerimiz ve tüm teşkilatımız ile sizlerin hizmetindeyiz" açıklamasını yaptı.

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