Hatay’da "Suç Makinası" 3 kadın yakalandı: 74 suç kaydıyla cezaevine
27 Mart’ta Bahçelievler Mahallesi’nde yaşanan hırsızlık olayının ardından güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri; S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli şahısların izini sürdü. Yapılan baskınla yakalanan şüphelilerin üzerinden kapı açma aparatı ve suçta kullandıkları aksesuarlar çıkarken, kadınların sadece Hatay’da değil; Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde de hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi. Adli makamlara sevk edilen "suç makinası" 3 kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.