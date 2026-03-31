Hatay'da tır sürücüsü meslektaşına demir sopayla saldırdı
Tampon bölgede yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı basit bir kazayı bahane eden öfkeli sürücü, "Aynama vurdun" diyerek meslektaşının kabinine daldı. Elindeki demir sopayla hem tırın camlarını kıran hem de meslektaşını acımasızca darbeden saldırganın o anları, mağdur şoför tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Ağzından yaralanan ve "Ben sana yanlış yapmadım" diyerek saldırganı sakinleştirmeye çalışan talihsiz şoför, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.