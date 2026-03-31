Mersin’de feci kaza: Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet kanala uçtu
Yazı Boyutu
Çubukkoyağı Mahallesi 917. Sokak girişinde yaşanan olayda, Y.Ş. idaresindeki 33 ZP 053 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen elektrikli bisiklete hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak kanala düşen bisikletteki Erdoğan ve Şanise Işıl çifti, olay yerine gelen ambulanslarla önce Bozyazı, ardından Anamur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen sürücü Erdoğan Işıl yaşamını yitirirken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede büyük üzüntü yaratan kazayla ilgili emniyet güçleri geniş çaplı inceleme başlattı.