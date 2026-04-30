CANLI YAYIN
Geri
Hatay’da beton mikseri otomobili altına alıp metrelerce sürükledi!

Hatay’da beton mikseri otomobili altına alıp metrelerce sürükledi!

Hatay'da beton mikserinin çarpıp metrelerce sürüklediği otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Nisan'da saat 16.30 sıralarında Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Antakya-İskenderun kara yolunda meydana geldi. Caddede ilerleyen beton mikseri, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra metrelerce sürükledi. Kazayı fark etmeyen beton mikseri şoförü, bir süre bu şekilde ilerledi. Çevredekilerin uyarısıyla kazayı fark eden şoför, aracı durdurdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle