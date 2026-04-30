Beyoğlu'nda eşiyle birlikte gasp planı: Sosyal medyadan tanıştığı genci soydular

Beyoğlu'nda "Sosyal Medya" Tuzağı: Gasp Çetesi Otelde Yakalandı

Beyoğlu'nda 21 Nisan Salı günü meydana gelen olayda, Ali Ç. sosyal medyadan tanıştığı Meltem G.'yi evine davet etti. İkili evdeyken Meltem G.'nin çağırdığı eşi Ali G. ve suç ortağı S.T. daireye girerek ev sahibini darbetti. Şüpheliler; 20 bin lira nakit para, 2 cep telefonu ve kişisel eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Çelişkili İfadeler Gerçeği Ortaya Çıkardı

Mağdur Ali Ç.'nin ilk ifadesinde kadını tanımadığını söylemesi üzerine Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, Ali Ç.'nin ifadesindeki boşlukları fark edince mağduru yeniden sorguya aldı. İkinci ifadesinde kadını kendisinin davet ettiğini itiraf eden Ali Ç. hakkında "suç uydurma"dan işlem yapıldı.

Korsan Taksi Ele Verdi

Kamera kayıtlarından şüphelilerin olay yerine bir hafif ticari araçla geldiğini belirleyen ekipler, araç sürücüsüne ulaştı. Sürücünün korsan taksicilik yaptığını ve şahısları bir otele bıraktığını söylemesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Otele düzenlenen baskında Meltem G., Ali G. ve S.T. kıskıvrak yakalandı. Odalarda yapılan aramalarda gasp edilen eşyaların yanı sıra uyuşturucu madde de ele geçirildi.