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Edremit'te silahlı saldırı kamerada: 6 yaralı!
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Edremit'te silahlı saldırı kamerada: 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 17:15 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 17:15

Balıkesir Edremit'te özel bir hastanenin yakınındaki çay bahçesinde silahlı saldırı meydana geldi. Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği olayda 6 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan ile saldırgan arasında husumet olduğu öğrenildi.

Balıkesir Edremit'in Kadıköy Eroğlan Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi'ndeki özel hastane yakınında bulunan çay bahçesinde oturan ve daha önce aralarında husumet olan Hüseyin A.'ya, F.E. tabanca ile 10 el ateş etti.

Balıkesir Edremit'te çay bahçesine silahlı saldırı

6 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda Hüseyin A., sağ kol ve bacak ile göğüs bölgesinden yaralandı. Silahlı saldırı sırasında seken mermiler, çay bahçesinde oturan Mustafa Ç., Resmiye H., Ayşe C., Şevval A. ve Safiye K.'ye isabet etti.

Saldırıda yaralanan 6 kişi; karga tulumba olay yerinin yakınındaki Edremit Özel Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Saldırgan ile saldırıya uğrayan arasında husumet olduğu ortaya çıktı

F. M.'nin yakalanması amacıyla Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılardan Hüseyin A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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