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Artvin-Hopa kara yolunda çökme!
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Artvin-Hopa kara yolunda çökme!

Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024, 15:31 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024, 15:32

Artvin'de iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

Artvin-Hopa kara yolunun Hopa istikameti, şiddetli yağışa bağlı çökme nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış sonucu Artvin-Hopa kara yolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkisinde çökme meydana geldi.

Hopa istikametine kapatılan güzergahta ulaşım, yolun Artvin istikametinde gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Bölgeye giderek incelemede bulunan Vali Cengiz Ünsal, DSİ 26. Bölge Müdürü Sinan Yıldız, Karayolları 102. Şube Şefi Hamza Eken, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve diğer ilgililerden bilgi aldı.
Vali Ünsal, can ve mal güvenliği ön planda tutularak gerekenlerin ivedilikle yapılması talimatını verdi.
Öte yandan heyelanlar nedeniyle kapanan 32 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince yürütülen çalışmalar sürdürülüyor.
Arhavi'de ise ilçeye su sağlayan kaynaklarda heyelanların yol açtığı kirlilik nedeniyle su kesintisi devam ediyor.

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