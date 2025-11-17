PODCAST CANLI YAYIN
Düğünde tavuklu pilav yiyen 65 kişi, hastanelik oldu

Düğünde tavuklu pilav yiyen 65 kişi, hastanelik oldu

Trabzon'da katıldıkları düğün tavuklu pilav yiyen 65 kişi, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Dolaylı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde düzenlenen düğün töreninde, misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler yaşayan 65 kişi, kentte hastanelere başvurdu. İlk incelemede; kişilerin yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenirken; 65 kişi, sağlık durumlarının normale dönmesi ve tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bunlar da Var

Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Amasya'da pancar yüklü traktör römorku devrildi: Kaza anı kamerada
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Usta sanatçı Muazzez Abacı'ya veda: AKM'de tören düzenlendi
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Beyoğlu'nda metro inşaatında iskele çöktü: Yaralılar var
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu
Kiracıyım diyen Ali Mahir Başarır’ın çelişkili sözleri gündem oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle