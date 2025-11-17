PODCAST CANLI YAYIN
Sinop'ta öğretmenin öldüğü feci kaza kamerada!

Sinop-Samsun yolunda park halindeki tıra arkadan çarpan özel eğitim öğretmeni Engin Sipahi hayatını kaybetti. Feci kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Park halindeki tıra çarptı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Sinop-Samsun karayolunda meydana geldi. Engin Sipahi'nin (40) kullandığı 34 PG 4579 plakalı otomobil, yolun sağında duran 06 CNB 263 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nissan marka SUV araç tırın altına girerek hurdaya döndü.

Sipahi olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonrası araçtan çıkarılan Sipahi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı kamerada

Kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda otomobilin hızla gelerek park halindeki tıra çarptığı anlar net şekilde izleniyor.

