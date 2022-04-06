Doğaseverlerin kaçış noktası Nüzhetiye Şelalesi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan, yürüyüş parkuru ve doğasıyla hayranlık uyandıran Nüzhetiye Şelalesi, doğaseverlerin keşfini bekliyor. Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye köyünde bulunan şelale, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Samanlı Dağlarının arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi, özellikle bahar ayında su seviyesinin yükselmesiyle ziyaretçilerinin vazgeçilmez rotası arasında bulunuyor. Görsel güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbeden Nüzhetiye Şelalesi, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor. Yürüyüşlerine Nüzhetiye köyünden başlayan doğaseverler, kısa ama zorlu olan 5 kilometrelik yürüyüş parkurunu geçtikten sonra şelaleye ulaşıyor.