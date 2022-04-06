RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Yaşam Videoları Doğaseverlerin kaçış noktası Nüzhetiye Şelalesi

Doğaseverlerin kaçış noktası Nüzhetiye Şelalesi

Doğaseverlerin kaçış noktası Nüzhetiye Şelalesi
06.04.2022 12:31

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:39
İstanbullular sabaha sisle...
Yaşam 02:07
Yol kenarında yürüyen kadının...
Yaşam 03:34
Geceyi gündüze çeviren bina...
Yaşam 02:58
İzmirliler sahura ‘Davulcu...
Yaşam 00:55
Yanlışlıkla arkadaşına çarptı...
Yaşam 00:53
Lise öğrencisi viyadükten...
Yaşam 02:10
Tartıştığı annesi ve abisini...
Yaşam 00:09
Cani koca 35 yıllık eşini...
Yaşam 01:48
Bursa'da tır otomobilleri...
Yaşam 00:12
Diyarbakır’da ‘’kız çocuğunun...
Yaşam 06:39
Stokçuların ‘’soğan’’ oyunu!
Yaşam 01:12
Taciz iddiasıyla darp edip...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan, yürüyüş parkuru ve doğasıyla hayranlık uyandıran Nüzhetiye Şelalesi, doğaseverlerin keşfini bekliyor. Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye köyünde bulunan şelale, zengin bitki çeşitliliğiyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor. Samanlı Dağlarının arasında yer alan Nüzhetiye Şelalesi, özellikle bahar ayında su seviyesinin yükselmesiyle ziyaretçilerinin vazgeçilmez rotası arasında bulunuyor. Görsel güzelliğiyle ziyaretçilerini cezbeden Nüzhetiye Şelalesi, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor. Yürüyüşlerine Nüzhetiye köyünden başlayan doğaseverler, kısa ama zorlu olan 5 kilometrelik yürüyüş parkurunu geçtikten sonra şelaleye ulaşıyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA