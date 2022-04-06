Isparta'da liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Isparta Gazi Kemal Mahallesinde toplanan bir grup liseli gençten ikisi ara sokağa girerek önce tekme tokat kavga etti sonra tokalaştı. Olay Isparta Gazi Kemal Mahallesi 1303 sokakta meydana geldi. Bir grup liseli gençten ikisi kalabalıktan ayrılarak ara sokağa girdi ve kısa bir süre sonra ağızları burunları kan içinde çıktı. Arkadaşlarının da müdahale etmeyip sadece seyrettiği olayda biri burnundan kan gelen iki genç tokalaştı. Kavgada yaralanan gence arkadaşları peçete verip yüzündeki kanları sildi. Ardından gençler uzaklaşarak gözden kayboldu.