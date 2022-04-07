RAMAZAN İMSAKİYE
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Ukrayna ordusu Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı

Ukrayna ordusu Rus tankının imha görüntüsünü yayınladı
07.04.2022 08:47

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 43. güne girdi. Rusya, işgal ettiği Ukrayna’da kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rus ordusunun 24 Şubat - 6 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, 18 bin 600 Rus askerinin öldüğü ve 684 tank ile 1861 askeri zırhlı aracın imha edildiği ifade edildi.

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