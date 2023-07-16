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Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler

Daha 19 yaşındaydı! Girdiği mide küçültme ameliyatı sonu oldu: Aileden skandal ifadeler
16.07.2023 12:41 - Son Güncelleme: 16.07.2023 12:42

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Bağcılar'da bir hastanede mide küçültme ameliyatı olan 19 yaşındaki Rojin Elveren, hayatını kaybetti. 40 dakika sürmesi beklenen ameliyat sonrası kızlarını odasında bekleyen aile, ölüm haberiyle sarsıldı. Kolum kanadım kırıldı diyen baba Murat Elveren; "Kızımın EKG'sini çekmişler tahlillerinin sonucu daha gelmeden ameliyata başlamışlar. Kızımın atar damarını patlatmışlar. Kalbinde ritim bozukluğu çıkmış ona rağmen ameliyata almışlar. Bu göz göre göre bir cinayet. Bunun sorumluları en ağır cezayı çeksin. " ifadelerini kullandı. Polisin olayla ilgil soruşturması sürüyor.

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