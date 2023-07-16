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Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar | Video

Haliç metro köprüsünde metrelerce yükseklikten denize atladılar | Video
16.07.2023 18:19 - Son Güncelleme: 16.07.2023 18:19

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Beyoğlu’nda metro köprüsüne çıkan bazı gençler metrelerce yükseklikten yolcuların şaşkın bakışları arasında denize atladı. Gençlerin tehlikeye davetiye çıkaran anları cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yaşam Videoları

Haftasonu sıcaklıkların artması ile Haliç Metro Köprüsüne çıkan bazı gençler serinlemek için köprü korkuluklarını aşarak metrelerce yükseklikten denize atladı. Tehlikeye davetiye çıkardıklarının farkında olmayan gençler çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize atlamaya devam etti. Gençlerin metro köprüsünden denize atladığı anları bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Bazı vatandaşlar ise, gençlere 'Atla' tezahüratı yaptı.

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