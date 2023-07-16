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Antalya'da Falezlerden el ele tehlikeli atlayış kamerada

Antalya'da Falezlerden el ele tehlikeli atlayış kamerada
16.07.2023 11:39 - Son Güncelleme: 16.07.2023 11:39

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Antalya'da 2 gencin yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden el ele tutuşarak denize yaptığı tehlikeli atlayış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Konyaaltı Sahili'ndeki falezler yaz aylarında doğal güzelliğiyle denize giren ve güneşlenenlerin uğrak yeri oldu. Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı Sahili'ne gidilen Varyant bölgesindeki falezlerde 2 arkadaşın el ele tutuşup yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atlayışları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Denize dengesiz düşen 2 genç kısa süreli sersemlik yaşadıktan sonra sahile çıktı. Falezlerden arkadaşlarını izleyen 2 genç ise patikadan onların yanına, sahile indi. Tehlikeli atlayış bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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