CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Pensilvanya'daki ininde ortalık karıştı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ parçalara bölünürken örgütün geleceği için yapılan planlar da ortaya çıkmaya başlıyor. CIA aparatı Gülen'in ölmeden önce yeni elebaşını kontrolsüz şekilde işaret etmemesi için kaçırıldığı konuşuluyor. Gülen'in Kanada'da "CIA kontrolünde yeni ismi söylerken görüntüsü alınıp daha sonra da öldüğü servis edileceği" iddialar arasında yer alıyor. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkan Başbuğ FETÖ içinde yaşanan karmaşayı ve yeni planlara ilişkin detayları anlattı.