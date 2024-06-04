PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 04 Haziran 2024, 13:57 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2024, 13:58

CIA’nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Pensilvanya'daki ininde ortalık karıştı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ parçalara bölünürken örgütün geleceği için yapılan planlar da ortaya çıkmaya başlıyor. CIA aparatı Gülen'in ölmeden önce yeni elebaşını kontrolsüz şekilde işaret etmemesi için kaçırıldığı konuşuluyor. Gülen'in Kanada'da "CIA kontrolünde yeni ismi söylerken görüntüsü alınıp daha sonra da öldüğü servis edileceği" iddialar arasında yer alıyor. Askeri Stratejist ve Güvenlik Uzmanı Coşkan Başbuğ FETÖ içinde yaşanan karmaşayı ve yeni planlara ilişkin detayları anlattı.

CIAnın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…
CIA'nın B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…

SIRADAKİ VİDEO
Müge Anlı'daki tecavüzcü baba olayında flaş gelişme!
04.06.2024Salı
Kayseri'de eğitim uçağı düşme anı kamerada!
04.06.2024Salı
Esenyurt’ta akla ziyan görüntüler: Küçük kız çocuğunu darp eden market sahibi, annesinin önünde dans etti!
04.06.2024Salı
Ankara'da kan donduran olay: Eşini ve evde birlikte yakaladığı kişiyi öldürüp kendini astı
03.06.2024Pazartesi
Çocukların kavgasına anneler de dahil olunca ortalık karıştı: O anlar kamerada
03.06.2024Pazartesi
Bunlar da Var
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu! 02:56
FETÖ'cü Ebuseleme Gülen'den 15 Temmuz itirafları
04.06.2024Salı
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır 10:11
Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu!
04.06.2024Salı
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış 00:58
Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
04.06.2024Salı
İsrail alev alev! Hizbullah’ın roketlerle vurduğu noktalarda yangın çıktı 00:50
İsrail alev alev yanıyor!
04.06.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA