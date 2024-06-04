CIA’nin B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Pensilvanya'daki ininde ortalık karıştı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ parçalara bölünürken örgütün geleceği için yapılan planlar da ortaya çıkmaya başlıyor. CIA aparatı Gülen'in ölmeden önce yeni elebaşını kontrolsüz şekilde işaret etmemesi için kaçırıldığı konuşuluyor. Gülen'in Kanada'da "CIA kontrolünde yeni ismi söylerken görüntüsü alınıp daha sonra da öldüğü servis edileceği" iddialar arasında yer alırken bir diğer senaryo ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği Kenya üzerinden dillendiriliyor... İşte detaylar...