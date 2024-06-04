CIA’nin B planı! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’i kim nereye kaçırdı? Kanada ve Kenya senaryosu…

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Pensilvanya'daki ininde ortalık karıştı. Akıbeti bilinmeyen elebaşı Fetullah Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ parçalara bölünürken örgütün geleceği için yapılan planlar da ortaya çıkmaya başlıyor. CIA aparatı Gülen'in ölmeden önce yeni elebaşını kontrolsüz şekilde işaret etmemesi için kaçırıldığı konuşuluyor. Gülen'in Kanada'da "CIA kontrolünde yeni ismi söylerken görüntüsü alınıp daha sonra da öldüğü servis edileceği" iddialar arasında yer alırken bir diğer senaryo ise PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edildiği Kenya üzerinden dillendiriliyor... İşte detaylar...
Akıbeti bilinmeyen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen sonrası döneme hazırlanan FETÖ parçalara bölünürken örgütün geleceği için yapılan CIA merkezli planlar da ortaya çıkmaya başladı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen geçtiğimiz hafta "O*** çocukları hocamızı kaçırdı" diyerek Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt, Adil Öksüz ve Ekrem Dumanlı'nın başını çektiği FETÖ'nün 'Baş Yüceler' heyetini işaret etti.
Bilindiği üzere FETÖ'nün 'Baş Yüceler' ve 'Mollalar' adını verdiği gruplar savaşı içerisinde. Artan muhalefetten rahatsız olan Mustafa Özcan'ın önce FETÖ kampının maddi kaynaklarını kestiği sonra da elebaşı Gülen'i kaçırma operasyonunu başlattığı konuşuluyor.