Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.45 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 1 kişinin hayatını kaybetti 11 kişi ise yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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