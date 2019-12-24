Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
Adana Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.
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