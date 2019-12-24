Haberler Video Son dakika: Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var

Son dakika: Çekmeköy'de İETT otobüsü devrildi! Yaralılar var

24.12.2019 10:22

Son dakika haberine göre Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.


Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada yaralananlar için olay yerine ambulanslar sevk edildi.
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