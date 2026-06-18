Başakşehir'de mucize kurtuluş! Aracın altından kalkıp evine koştu

Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 14:25

İstanbul Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Sokakta oyun oynayan yabancı uyruklu 7 yaşındaki bir çocuk, geri manevra yapan bir aracın altında kaldı. Yürekleri ağza getiren o dehşet anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geri Gelen Araç Çocuğu Altına Aldı

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan feci kazada, sürücünün sokakta bulunan küçük çocuğu fark etmeyerek hızla geri geri geldiği ve çocuğu aracın altına aldığı görüldü. Sürücünün çevredekilerin uyarısı veya durumu fark etmesiyle kısa sürede fren yapması, olası bir facianın önüne geçti.

Korkuyla Ayağa Kalkıp Evine Doğru Koştu

Aracın altından şans eseri hafif sıyrıklarla çıkan çocuk, yaşadığı büyük şok ve korkunun etkisiyle aniden ayağa kalkarak evine doğru koşmaya başladı. Küçük çocuğun tekerleklerin arasından fırlayıp panik içinde kaçtığı o anlar izleyenleri hayrete düşürdü.

Mahalleli Araya Girdi: "Tepki Gösterilince Hastaneye Götürdü"

Kazanın canlı tanıklarından mahalle sakini Adem Bıyık, olay sonrası yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Sürücü kenara park edip bir anda hızlıca geri geri çıkmaya çalışınca çocuğu altına aldı. Şans eseri fren yapınca çocuk kurtuldu, büyük bir badire atlattı. Çocuk olayın sıcaklığı ve korkusuyla evine kaçtı. Daha sonra komşularımız sürücüye müdahale ederek tepki gösterdi ve çocuğun mutlaka hastaneye götürülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü çocuğu alarak hastaneye götürdü."

Esnaf ve Vatandaşlar Önlem İstiyor

Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın yaşandığı bölgedeki dik rampaya ve trafik tehlikesine dikkat çeken mahalle sakinleri, akşam saatlerinde sokakta 40-50 çocuğun oyun oynadığını belirterek belediyeden acil önlem, hız kesici ve çocuk parkı talep etti.