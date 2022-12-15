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Bursa'da otomobil duvara çarptı: 2 kişi öldü

Bursa'da otomobil duvara çarptı: 2 kişi öldü
15.12.2022 09:06 - Son Güncelleme: 15.12.2022 09:09

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, saat 23.45 sıralarında Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. Abdullah Cabi yönetimindeki 16 AEM 596 plakalı otomobil, Göl istikametinde önünde seyir halindeki bir başka otomobili solladığı esnada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Cabi'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir fabrikanın duvarına çarpıp, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cabi ile otomobilde bulunan Aysun T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen Cabi'nin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; Cabi'nin kullandığı otomobilin önünde seyir halinde olan 77 DS 515 plakalı otomobili solladıktan sonra kontrolden çıktığı ve fabrikanın güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübenin önündeki duvara çarparak, takla attığı görüldü.

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