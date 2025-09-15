Bursa’da feci kaza: Eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya öldü!

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kozdere yolunda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Kaya yaşamını yitirdi. Eşi Kadriye Kaya ile diğer aracın sürücüsü O.Y. yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, O.Y. yönetimindeki araç ile Mehmet Kaya'nın içinde bulunduğu otomobil Kozdere yolunda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya döndü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eski başkan Mehmet Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar Kadriye Kaya ve sürücü O.Y. ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.