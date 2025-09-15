Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15), camdan fırlayarak aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (18) yönetimindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün camdan fırlayarak aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Zeynep'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazadan yaralı kurtulan sürücü A.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.