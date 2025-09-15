PODCAST CANLI YAYIN

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç yan yattı. Kazada lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15) hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç yan yattı. Kazada lise öğrencisi Zeynep Tüzün (15), camdan fırlayarak aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kocaköy ilçesi kırsal Ambar Çayı Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ç. (18) yönetimindeki 21 AAH plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Araçtaki lise öğrencisi Zeynep Tüzün camdan fırlayarak aracın altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Zeynep'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazadan yaralı kurtulan sürücü A.Ç., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle