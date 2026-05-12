Beyaz önlükte rüşvet lekesi! Yer: Samsun Atakum OMÜ Sağlık Merkezi! 3'ü profesör 4 doktor dahil 18 gözaltı

Dev Operasyonun Düğmesine Basıldı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli bazı doktorların usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah Atakum, İlkadım, Bafra ve Çarşamba ilçeleri ile Ordu ilinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

3 Profesör ve 1 Doçent Kelepçelendi

Sağlık dünyasında infial yaratan operasyonda gözaltına alınanların kimlikleri ve meslek grupları dikkat çekti. Operasyon kapsamında; 3'ü profesör ve 1'i doçent olmak üzere toplam 4 doktor, usulsüz işlemlere aracılık ettiği öne sürülen 4 medikal firma sahibi/çalışanı ve rüşvet verdiği iddia edilen 10 hasta yakını yakalanarak emniyete götürüldü.

Suç Dosyası Kabarık: Nitelikli Dolandırıcılık

Şüpheliler hakkında hazırlanan suç dosyasında oldukça ağır ithamlar yer alıyor. Gözaltına alınan şahısların; "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" suçlarından sorgulanacağı öğrenildi. İddiaya göre doktorlar, medikal firmalar üzerinden sağlanan malzemeler için ya da tedavi sürecinde doğrudan hasta yakınlarından haksız kazanç temin etti.

Soruşturma Derinleşiyor

Gözaltına alınan 18 şüphelinin Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ederken, savcılığın dijital materyallere ve hastane kayıtlarına el koyduğu bilgisine ulaşıldı. Operasyonun kapsamının, alınan ifadeler doğrultusunda genişleyebileceği ve yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.