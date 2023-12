Olay saat 13.20 sıralarında Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.A.(45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisi sokak üzerinde öğrenci bıraktıktan sonra geri manevra yaparak ilerlemeye başladı. O sırada minibüsün arkasında bekleyen ve minibüsün geldiğini fark etmeyen Zeynep K.(56) minibüsün çarpması sonucu yere düştü.

Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü Zeynep K.'nın üzerinden geçti. Engele takıldığını düşünen servis şoförü bu sefer de öne doğru ilerleyerek talihsiz kadının tekrar üzerinden geçti. Kaza sonrası Zeynep K. ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların uyarısıyla duran servis şoförü ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Zeynep K. ağır yaralı olarak ambulansla Burdur devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından servis şoförü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Zeynep K.'nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı.