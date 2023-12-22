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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023, 18:15 Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023, 18:22

Bağcılar'da başıboş köpek saldırısı! Bacağından yakaladı

Son dönemde artan ve vatandaşların hayatını tehdit eden başıboş köpek saldırılarının son adresi Bağcılar oldu. Bağcılar'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak bacağından yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Bağcılar'da başıboş köpekler yoldan geçen 2 kişiye saldırdı. Köpeklerin ayağından ısırdığı Naci Çalışkan sağlık ekiplerince hastaneye götürülürken, belediye ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakalayarak barınağa götürdü.

Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Naci Çalışkan'a 4 köpek saldırdı. Kaçmaya çalışan Çalışkanın pantolonunu parçalayan köpekler Çalışkanı bacağından da ısırdı. Çalışkan sağlık ekiplerine bilgi verirken belediye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. Yaralı ambulans ile hastaneye götürülürken, Bağcılar Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri köpekleri uyuşturucu iğne ile yakaladı. Ekiplerin yakalama çalışması sırasında, köpeklerin yoldan geçen 2 kişiyi saldırması kameraya yansıdı. Köpekler uyuşturucu iğne vurularak ekipler tarafından yakalanıp olay yerinden götürüldü.

"ÜSTÜMÜ BAŞIMI YIRTTILAR"

Köpeklerin saldırısından yaralanan Naci Çalışkan "Kaldırımda yürürken yeşillik alandaki köpekler birden bire saldırdı. Beni ısırıp üstümü başımı yırttılar. Şaşkınlık içerisindeyim, Bağcılar gibi bir meydanda bu köpeklerin burada ne işi var. Belediyeyi aradım, belediye ekip gönderecekmiş. Hepsi birden saldırdı. Hala köpekler orada, birisi geçse yine ısıracaklar" diye konuştu.

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