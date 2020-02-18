Haberler Video Yaşam Videoları Bitlis'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Bitlis'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bitlis'te feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

18.02.2020 00:01

Son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tatvan-Van kara yolunun 7. kilometresindeki Yelkenli köyü mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen tır ile kamyonet çarpıştı.




AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kamyonetteki aynı aileden Ahmet, Sahila ve Radife Eser hayatını kaybetti, Mehmet ile Bahattin Eser yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, kazanın ardından hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları