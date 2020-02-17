Haberler Video Yaşam Videoları Alanya'da şubat ayında deniz keyfi! Antalya'da hava sıcaklığı 20 derece
Alanya'da şubat ayında deniz keyfi! Antalya'da hava sıcaklığı 20 derece

Alanya'da şubat ayında deniz keyfi! Antalya'da hava sıcaklığı 20 derece

17.02.2020 18:28

Hava sıcaklığının 20 derece olduğu Antalya'da, sahiller dolup taştı. Lara kumsalında kimileri balık tuttu kimileri ise bikini içinde selfie çekip güneşlendi.


Antalya'nın Lara bölgesindeki 20 kilometre uzunluğundaki Lara kumsalı, güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyenlerle dolup taştı.

Kimileri balık tuttu, kimileri ise şortlarını giyip sahil yürüyüşü yaptı.

Kitap okuyup güneşlenenlerin yanı sıra, bikini içinde selfie çekip güneşlenenler de oldu.

Hava sıcaklığının 20 deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü turistik kentin sakinleri park ve bahçelere de akın etti.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Yaşam Videoları