Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında kartpostal görüntüler ortaya çıktı.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattında kartpostal görüntüler ortaya çıktı. Kars’ta fotoğraf tutkunlarının yeni adresi Selim ilçesinde bulunan tarihi Benli Ahmet İstasyonu, BTK hattından Rusya, Azerbaycan ve Kazakistan gibi ülkelerden gelen yüklerin kesintisiz şekilde Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasında orta koridor güzergahına gelen fotoğrafçılar, burada beyaz ve gökyüzünün mavisiyle bütünleşen yük trenlerinin geçişini görüntülüyor.