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Akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi

Akaryakıt istasyonuna kadın eli değdi
08.03.2022 09:46 - Son Güncelleme: 08.03.2022 09:46

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Edirne’de akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan genç kızlar "erkek işi" olarak nitelendirilen mesleklerini gururla yapıp aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Edirne’de yaşayan Rabia Sakarya ve Semanur Tavukçu, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları iş hayatlarında, akaryakıt istasyonlarında sadece erkeklerin çalışabileceği algısını da kırdılar. Müşterilerinden destek gören Rabia ve Semanur, gün geçtikçe işine dört elle sarıldı. Kadının istemesi halinde her işin üstesinden gelebileceğini bir kez daha gösteren pompacı genç kızlar, ‘istasyon işi erkek işidir’ klişesini de yıktılar. Yaptıkları işle erkeklere taş çıkaran pompacı genç kızlar, araçlara yakıt doldurup, araçların camlarını siliyor.

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