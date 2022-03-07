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5 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı

5 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şahıs yakalandı
07.03.2022 11:13 - Son Güncelleme: 07.03.2022 11:14

OTOMATİK OYNAT

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Mersin'de 5 farklı iş yerinden ve otodan cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinden 5 farklı işyerinden ve otodan cep telefonu çalan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın S.S. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, şüpheli şahsı yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şüphelinin bir iş yerinden ve ambulanstan cep telefonunu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, kısa sürede aldığı cep telefonlarıyla bölgeden uzaklaşıyor.

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