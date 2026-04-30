Bakırköy'de kontrolden çıkan araç kafeye girdi:6 yaralı var işte o anlar!

Yenibosna'da Otomobil Kafeye Daldı: 6 Yaralı

İstanbul Yenibosna'da dün gece saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada, D-100 Karayolu üzerinde Topkapı yönüne ilerleyen Muhammet İ. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrole çıktı. Hızla savrulan araç, önce bir motosiklete çarptı, ardından refüjü aşarak yol kenarındaki bir kafeye girdi.

Kafede Can Pazarı Yaşandı

Çarpmanın şiddetiyle kafede büyük panik yaşanırken, masalarda oturan müşteriler kendilerini dışarı atmaya çalıştı. Kazada, kafede bulunan 5 müşteri ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı müşterilere ilk müdahaleyi ayakta yaparken; sürücü Muhammet İ. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü sağladı.

Dehşet Anları Kamerada

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin hızla gelerek motosiklete çarptığı, ardından duramayarak doğrudan kafeye yöneldiği ve içeri girdiği korkunç anlar yer aldı. İtfaiye ekiplerinin araçtaki incelemelerinin ardından kafenin içine giren otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı. Emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.